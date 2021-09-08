banner583
“Çocuk büyütmeyin insan yetiştirin”
“Çocuk büyütmeyin insan yetiştirin”
127 0
Keyifli saatlerin değişilmez adresi
Keyifli saatlerin değişilmez adresi
52 0
 
Türkiye, kritik virajda
Türkiye, kritik virajda
20 0
Dolandırıcılar yine iş başında
Dolandırıcılar yine iş başında
110 0
QR kodu almayan KKTC’ye gelemeyecek
QR kodu almayan KKTC’ye gelemeyecek
86 0
Dumlupınar’ın ikinci KTSYD Kupası mutluluğu
Dumlupınar’ın ikinci KTSYD Kupası mutluluğu
48 0
Hamitköy dayanışma gecesi, coşkulu geçti
Hamitköy dayanışma gecesi, coşkulu geçti
38 0
banner661

Mağusa'da kaza: 1 ağır yaralı

banner476

banner666
Mağusa'da kaza: 1 ağır yaralı
Gazimağusa'nın İkibuçuk Mil bölgesinde yaşanan kazada bir kişi ağır yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün saat 18:10 sıralarında, Gazimağusa'da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde, 43 yaşındaki Hüsnü Aykut, yolun solunda park halinde bulunan kullanımındaki JE 377 plakalı beton mikseri ile batı istikametine doğru hareket ettiği sırada o esnada aynı istikamete doğru bisikleti ile seyreden 67 yaşındaki kadın Yeter Kayhan'a çarpmasıyla meydana geldi.
Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan bisiklet sürücüsü Yeter Kayhan kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmekte.
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.