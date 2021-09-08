Mağusa'da kaza: 1 ağır yaralı

Gazimağusa'nın İkibuçuk Mil bölgesinde yaşanan kazada bir kişi ağır yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün saat 18:10 sıralarında, Gazimağusa'da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde, 43 yaşındaki Hüsnü Aykut, yolun solunda park halinde bulunan kullanımındaki JE 377 plakalı beton mikseri ile batı istikametine doğru hareket ettiği sırada o esnada aynı istikamete doğru bisikleti ile seyreden 67 yaşındaki kadın Yeter Kayhan'a çarpmasıyla meydana geldi.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan bisiklet sürücüsü Yeter Kayhan kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmekte.