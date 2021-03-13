Yerel vaka sayısı gerilemiyor

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada son 24 saatte yapılan test sayısı 6081olup, 25'i yerel 34 pozitif vakaya rastlanmış, 36 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiği, 6 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 25 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakalardan 14 kişi Lefkoşa, 11 kişi ise Girne Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa - Lefkoşa Merkez- 4 / Değirmenlik-2/ Dilekkaya - 1 Yenikent-1 / Gönyeli-2 Ortaköy-1 / K.Kaymaklı-2 / Sulariçi-1
Girne Girne Merkez- 4 / Boğazköy-3 / Ozanköy- 1 / Karaoğlanoğlu-2 / Dikmen-1
13 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6081
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 34
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6
Yerel Vaka Sayısı: 25
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 36
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 622.091
Toplam Vaka Sayısı: 3793
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3413
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 356
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 64
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 290
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
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