Aslan, Kayseri'de yara sardı

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. 2 haftalık aradan sonra 3 puan sevinci yaşayan Galatasaray'ın gollerini Falcao ve Onyekuru (2) attı

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İbrahim Bozbey

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Eraltay, Kolovetsios, Uğur Demirok (Dk. 28 Sapunaru), Ramazan Civelek (Dk. 85 Sabovic), Attamah (Dk. 85 Emre Demir), Muhar, Avramovski (Dk. 67 Kvrzic), Lennon, Pedro Henrique (Dk. 67 Luckassen), İlhan Parlak

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes (Dk. 75 Feghouli), Emre Kılınç (Dk. 82 Etebo), Emre Akbaba (Dk. 67 Onyekuru), Mustafa Muhammed (Dk. 67 Kerem Aktürkoğlu), Falcao (Dk. 82 Babel)

Goller: Dk. 44 Falcao, Dk. 81 ve 89 Onyekuru (Galatasaray)



Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan ve ligin iki sarı-kırmızılı ekibinin karşı karşıya geldiği müsabakada Galatasaray güldü. Bu karşılaşmadan önce çıktığı 2 maçtan sadece 1 puan alabilen İstanbul temsilcisi, Kayseri'de 3 puana uzanarak yara sardı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 44. dakikada Radamel Falcao ve 81 ve 89'da Henry Onyekuru'dan geldi. Bu sonuçla, Galatasaray ligde puanını 61'e yükseltirken Hes Kablo Kayserispor 31 puanda kaldı.

Taylan Antalyalı, Rize'ye karşı yok

Maçın 35. dakikasında sarı kart gören Taylan Antalyalı, cezalı duruma düştü. Genç oyuncu, 31. haftada oynanacak Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.