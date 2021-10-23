Yerel vaka sayısı düştü

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte yapılan test sayısı 22.310 olup, 53'ü yerel 78 pozitif vakaya rastlanırken, 90 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 3 kişi yurt dışından ülkemize gelirken, 22 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 53 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakalardan 17 kişi Lefkoşa, 12 kişi Girne, 21 kişi Gazimasusa, 2 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

23 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.310

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 78

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22

Yerel Vaka Sayısı: 53

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 90

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.370.081

Toplam Vaka Sayısı: 21.610

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 20.312

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1213

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 32

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1174

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 87

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 90

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 496

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 552