Dört dörtlük maç

AKSA 1. Lig’in üst sıralarını ilgilendiren mücadelesinde Dörtyol ile Karşıyaka arasındaki gol düellosunda dörder gol sonucunda takımlar sahadan 4-4’lük skorla ayrılarak birer puan aldılar

Stad: Dörtyol Adem Nural Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Necmi Bulut, İsmail Egeli

Dörtyol: Ahmet, Mustafa Ali, Emre, Olgun, Selkan, Ahmet Gürlü(Güner), Ayberk, Rıdvan, Melih(Hakan), Ergün (Berat)Berkant(Sergen).

Karşıyaka: Mustafa, Bayram(Aykan), Ertu(Olgun), Bayram Arıkhan, Arda, Saydam, Hüseyin, Sezer, Esin, Tahir(Altuğ), Güvenç

Goller: Dk. 15 Melih, Dk. 30 Berkant, Dk. 34 Rıdvan, Dk. 82 Ayberk (Penaltı)(Dörtyol), Dk.11 Esin, Dk. 42 Sezer, Dk. 53 Güvenç, Dk.87 Esin (Penaltı)



AKSA 1. Lig’in 6. Haftasında üst sıralarında mücadele eden iki takım Dörtyol ile Karşıyaka arasındaki karşılaşmada gol yağmurundan galip çıkmayınca takımlar sahadan 4-4’lük skorla ayrılarak birer puanı hanelerine yazdılar.

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip Karşıyaka oldu ve golü de erken buldu.

Dk.11 Karşıyaka’nın sağ kanattan Ertu ile gelişen atağında Dörtyol ceza sahasına girerek yerden kestiği topa arka direkte gelişine ayak koyan Esin topu ağlara gönderdi. 0-1

Dk.15 Dörtyol atağında Karşıyaka defansının arkasına atılan topa hareketlenen Melih sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez şutunda topu ağlara gönderdi .

Dk. 30 Hızlı gelişen Dörtyol atağında Selkan’ın pasına hareketlenen Rıdvan hızla Karşıyaka ceza sahasına yaklaştı ve boş pozisyonda bulunan Berkant’ı topla buluşturdu. Berkant’ta güzel bir vuruşla topu sol üst köşeden ağlara gönderdi. 2-1

Dk.34 Dörtyol'un sol kanattan gelişen atağında Melih son çizgiye inerek yaptığı ortada defanstan seken topu Rıdvan kafayla ağlara gönderdi. 3-1

Dk. 42 Karşıyaka atağında ceza sahasında topla buluşan Sezer düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve ilk devrenin skorunu belirledi. 3-2

İkinci devreye yine konuk Karşıyaka iyi başladı.

Dk. 53 Karşıyaka’nın geliştirdiği atakta Güvenç güzel bir vuruşla topu Dörtyol ağlarına göndererek skoru 3-3 yaptı.

Dk. 82 Dörtyol’un kazandığı penaltı atışında topun başına geçen Ayberk penaltıyı gole çevrirerek skoru 4-3 yaptı.

Dk.87 Bu kez Karşıyaka’nın kazandığı penaltı atışında topun başına gçen Esin golü atarak maçın skorunu belirledi. 4-4

