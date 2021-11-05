Yerel vaka 100 sınırında







Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.475 olup, 100'ü yerel 116 pozitif vakaya rastlanmış, 109 kişi taburcu edilmiştir.



16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 100 kişi ise yerel vakadır.



30 kişi Lefkoşa, 30 kişi Girne, 32 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.



5 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.475



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 116



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :



Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16



Yerel Vaka Sayısı: 100



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 109



Bugün Kaybedilen Hasta:



Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.611.200



Toplam Vaka Sayısı: 23.184



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 21.681



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1416



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50



Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1359



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 89



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1288



Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar



Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 408

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 500



Güvende Kal Genel tablo



Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6385



Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 77.631