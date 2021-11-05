banner583
Karaoğlan’sız 15 yıl
Karaoğlan’sız 15 yıl
23 0
İngiltere’de tanıtım atağı
İngiltere’de tanıtım atağı
5 0
 
Ortaköy Halk Fırını tarih oldu
Ortaköy Halk Fırını tarih oldu
206 0
Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası için yarıştı
Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası için yarıştı
65 0
Bunun adı vandallık!
Bunun adı vandallık!
46 0
Mutlu Soykurt’tan Çok Değerli Bir Çalışma
Mutlu Soykurt’tan Çok Değerli Bir Çalışma
34 0
Bulutoğluları ve Özbekoğlu’ndan Sucuoğlu’na destek
Bulutoğluları ve Özbekoğlu’ndan Sucuoğlu’na destek
35 0
banner661
banner726

Polis ve itfaiye münhali İngilizce Sınavı yarın yapılıyor

banner476

banner714
Polis ve itfaiye münhali İngilizce Sınavı yarın yapılıyor
banner721

Polis Genel Müdürlüğü, polis ve itfaiye kadroları için açılan münhal nedeniyle İngilizce Sınavı’nın yarın saat 09.00’da Lefkoşa’da, Türk Maarif Koleji ve Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda yapılacağını açıkladı.

PGM Basın Subaylığı konuyla ilgili açıklamasında, bazı basın yayın organlarında çıkan “polis ve itfaiye  sınavlarının iptal edildiği” yönündeki haberler Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile alakalı olduğunu belirtti.

Açıklamada, “KTC Polis Genel Müdürlüğü için açılan münhal için yarın yapılacak sınavların iptali söz konusu değildir. KKTC Polis Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen İngilizce sınavına katılacak  müracaatçıların, duyurulan okullarda belirtilen saatte hazır olmaları önemle rica olunur” denildi.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.