Yeni vaka sayısı geriliyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 18.846 olup, 175'i yerel 210 pozitif vakaya rastlanmış, 272 kişi taburcu edilmiştir.



35 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 175 kişi ise yerel vakadır.



51 kişi Lefkoşa, 60 kişi Girne, 41 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt, 14 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.



10 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.846



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 210



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :



Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 35



Yerel Vaka Sayısı: 175



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 272



Bugün Kaybedilen Hasta:



Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.305. 478



Toplam Vaka Sayısı: 31.481



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 28.630



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2737



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78



Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2635



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 116



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 24



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3803



Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar



Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 538

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 549



Güvende Kal Genel tablo



Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7015



Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 94.442