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Covid-19 pozitif hastaların evde izolasyonu süreci 11 gününde sona erebilecek

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Covid-19 pozitif hastaların evde izolasyonu süreci 11 gününde sona erebilecek
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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yeni kararları açıklandı. Covid-19 pozitif hastaların evde izolasyonu sürecinin işleyişinde değişikliğe gidilerek, evdeki izlemin 11’inci gününde hastaların semptom göstermemesi halinde negatif PCR sonucu aranmaksızın karantinasının sonlandırılmasına imkan verildi. 26 Kasım’a kadarki uygulamada, evdeki izlenimin 10’uncu gününde hastaya yapılan PCR testinin negatif olması koşulu ile ev karantinasına son verilmekteydi.

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararlarını duyurdu. Üst Komite, Laboratuvar Komitesi’nin önerisi ile ülkede kullanılan Covid-19 testlerinin (PCR/antijen testleri) CE-IVD sertifikası olmasına zorunluluk getirdi.

Covid-19 pozitif hastaların evde izolasyonu sürecinin işleyişinde de değişikliğe gidilerek, evdeki izlemin 11’inci gününde hastaların semptom göstermemesi halinde karantinasının sonlandırılmasına imkan verildi. Ancak hastalar, semptom göstermeleri halinde kendilerine verilen doktor numarasını arayıp bilgi vermek zorunda.

OMİCRON varyantı nedeni ile Botsawana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, Güney Afrika ve Zimbabve ülkelerinden gelen veya  son  14  gün  içerisinde  bu  ülkelere  seyehat  geçmişi  olan  kişilerin (KKTC vatandaşları hariç) ülkeye girişlerinin durdurulması ile ilgili karar devan ederken, ada içi epidemiyolojik durum değerlendirmesi neticesinde geçişlerde “SEVİYE 3” kurallarının uygulanması da sürecek.

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