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Vaka sayısı gerilemiyor

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Vaka sayısı gerilemiyor
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 14.899 olup, 144'ü yerel 182 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 94 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi yurt dışından hava yolu, 3 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 32  kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 144 kişi ise yerel vakadır. 

83 kişi Lefkoşa, 21 kişi Girne, 31 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 5 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Gönyeli-17/ Kızılbaş-3/ K.Kaymaklı-10/ Meriç-1/ Göçmenköy-3/ Hamitköy-4/ Surlariçi-2/ Alayköy-5/ Metehan-5 / Haspolat-3/ Çağlayan-1/ Minareliköy-2/ Yenişehir-1/ Değirmenlik-1/ Sanayi Bölgesi-1/ Marmara-1/ Kumsal-1/ Taşkınköy-3/ Ortaköy-1/ Yenikent-4 / Lefkoşa Merkez -14 

Girne 

Girne Merkez-5/ Zeytinlik-1/ Alsancak-1/ Boğazköy-1/ Arapköy-1/ Esentepe-1/ Yukarı Girne-2/ Aşağı Girne-3 / Çatalköy-3 / Ozanköy-1/ Lapta-2 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-7 / Dumlupınar-1/ Maraş-1/ Sakarya-1/ Akdoğan-1/ Kurudere-1 / Görneç-1/ Beyarmudu-4/ İnönü-2/ Baykal-1/ Tuzla-1/ Anadolu-8/ Paşaköy-1/ Tatlısu-1 




İskele 

İskele Merkez-3 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-3 /Kalkanlı-1/ Akçay-1 

Lefke 

Lefke Merkez-1 

21 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.899   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 182 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 32 

Yerel Vaka Sayısı: 144 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 94 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .283.846 

Toplam Vaka Sayısı: 14.785 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 12.588 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2150 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 86  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1900 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 154 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 47    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 601 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 341  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 391 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3422 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 38.258 
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