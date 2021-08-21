Vaka sayısı gerilemiyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 14.899 olup, 144'ü yerel 182 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 94 kişi taburcu edilmiştir.



3 kişi yurt dışından hava yolu, 3 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 32 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 144 kişi ise yerel vakadır.



83 kişi Lefkoşa, 21 kişi Girne, 31 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 5 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.



Vakaların bölgelere göre dağılımı



Lefkoşa



Gönyeli-17/ Kızılbaş-3/ K.Kaymaklı-10/ Meriç-1/ Göçmenköy-3/ Hamitköy-4/ Surlariçi-2/ Alayköy-5/ Metehan-5 / Haspolat-3/ Çağlayan-1/ Minareliköy-2/ Yenişehir-1/ Değirmenlik-1/ Sanayi Bölgesi-1/ Marmara-1/ Kumsal-1/ Taşkınköy-3/ Ortaköy-1/ Yenikent-4 / Lefkoşa Merkez -14



Girne



Girne Merkez-5/ Zeytinlik-1/ Alsancak-1/ Boğazköy-1/ Arapköy-1/ Esentepe-1/ Yukarı Girne-2/ Aşağı Girne-3 / Çatalköy-3 / Ozanköy-1/ Lapta-2



Gazimağusa



Gazimağusa Merkez-7 / Dumlupınar-1/ Maraş-1/ Sakarya-1/ Akdoğan-1/ Kurudere-1 / Görneç-1/ Beyarmudu-4/ İnönü-2/ Baykal-1/ Tuzla-1/ Anadolu-8/ Paşaköy-1/ Tatlısu-1









İskele



İskele Merkez-3



Güzelyurt



Güzelyurt Merkez-3 /Kalkanlı-1/ Akçay-1



Lefke



Lefke Merkez-1



21 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.899



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 182



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6



Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 32



Yerel Vaka Sayısı: 144



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 94



Bugün Kaybedilen Hasta: 1



Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .283.846



Toplam Vaka Sayısı: 14.785



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 12.588



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2150



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 86



Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1900



Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 154



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 47



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 601



Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar



Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 341

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 391



Güvende Kal Genel tablo



Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3422



Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 38.258