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Yeni Boğaziçi, kampta aralıksız çalışıyor

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Yeni Boğaziçi, kampta aralıksız çalışıyor
AKSA Birinci Lige iddialı bir kadro ile girecek olan Yeni Boğaziçi,teknik direktör Eralp Şerifoğlu ve antrenör Abdullah Özerinç ile kaleci antrenörü Şemsi Oyuncu yönetiminde 2021 – 2022 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor.
Yeni Boğaziçi, AcapulcoResort Otel’de 4 günlük kampa girdi. 4 Günlük kampın ikinci antrenmanına bu sabah saatlerinde çıkan takım oldukça hırslı ve istekli şekilde çalışıyor. Günde çift idman ile hazırlanacak ve taktik toplantılar ile bilgi tazeleyecek olan Yeni Boğaziçi, günün ikinci antrenmanını ise akşam saatlerinde yapacak.
 
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