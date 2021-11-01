Test sayısı düşüyor, vaka sayısı artıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 17.163 olup, 80'i yerel 104 pozitif vakaya rastlanmış,100 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakalardan 1 kişi yurt dışından ülkemize gelirken, 23 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 80 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaların 30 kişisi Lefkoşa, 21 kişisi Girne, 20 kişisi Gazimağusa, 5 kişisi İskele, 3 kişisi Güzelyurt ,1 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.

1 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.163

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 104

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 23

Yerel Vaka Sayısı: 80

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 100

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.543.215

Toplam Vaka Sayısı: 22.614

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 21.299

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1229

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1177

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 88

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1644

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 714

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 617