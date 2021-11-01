banner583
Mutlu Soykurt’tan Çok Değerli Bir Çalışma
Mutlu Soykurt’tan Çok Değerli Bir Çalışma
19 0
Bulutoğluları ve Özbekoğlu’ndan Sucuoğlu’na destek
Bulutoğluları ve Özbekoğlu’ndan Sucuoğlu’na destek
14 0
 
Tırmanmanın şampiyonu Denner
Tırmanmanın şampiyonu Denner
16 0
Subaru BRZ şimdi daha güçlü ve dengeli
Subaru BRZ şimdi daha güçlü ve dengeli
16 0
Elektrikte kış tarifesi başlıyor
Elektrikte kış tarifesi başlıyor
28 0
Binatlı Yıldız Kız takımı sahaya indi
Binatlı Yıldız Kız takımı sahaya indi
48 0
İskele'de yürekler ağza geldi
İskele'de yürekler ağza geldi
135 0
banner661
banner726

Test sayısı düşüyor, vaka sayısı artıyor

banner476

banner714
Test sayısı düşüyor, vaka sayısı artıyor
banner721
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 17.163 olup, 80'i yerel 104 pozitif vakaya rastlanmış,100 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 1 kişi yurt dışından ülkemize gelirken, 23 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 80 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 30 kişisi Lefkoşa, 21 kişisi Girne, 20 kişisi Gazimağusa, 5 kişisi İskele, 3 kişisi Güzelyurt ,1 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.
1 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.163
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 104
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 23
Yerel Vaka Sayısı: 80
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 100
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.543.215
Toplam Vaka Sayısı: 22.614
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 21.299
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1229
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1177
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 88
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1644
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 714
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 617
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.