banner583
Mutlu Soykurt’tan Çok Değerli Bir Çalışma
Mutlu Soykurt’tan Çok Değerli Bir Çalışma
19 0
Bulutoğluları ve Özbekoğlu’ndan Sucuoğlu’na destek
Bulutoğluları ve Özbekoğlu’ndan Sucuoğlu’na destek
14 0
 
Tırmanmanın şampiyonu Denner
Tırmanmanın şampiyonu Denner
16 0
Subaru BRZ şimdi daha güçlü ve dengeli
Subaru BRZ şimdi daha güçlü ve dengeli
16 0
Elektrikte kış tarifesi başlıyor
Elektrikte kış tarifesi başlıyor
28 0
Binatlı Yıldız Kız takımı sahaya indi
Binatlı Yıldız Kız takımı sahaya indi
48 0
İskele'de yürekler ağza geldi
İskele'de yürekler ağza geldi
135 0
banner661
banner726

Medipol Başakşehir doludizgin

banner476

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 3 maçın tamamında sahadan galip ayrıldı

banner714
Medipol Başakşehir doludizgin
banner721

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekip güldü. 

Konuk ekip, 60'da Britt Assombalonga'nın golüyle öne geçse de İstanbul temsilcisi bu gole 71'de Nacer Chadli ile yanıt verdi.

 Edin Visca, 90+2. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca İstanbul ekibi, sahadan 3 puanla ayrıldı. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde 3. maçına çıkan Başakşehir, bu karşılaşmaların tamamında sahadan galip ayrılmayı bildi.

Medipol Başakşehir, bu sonuçla puanını 14'e yükseltirken, Adana Demirspor ise 13 puanda kaldı.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.