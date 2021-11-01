Medipol Başakşehir doludizgin

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 3 maçın tamamında sahadan galip ayrıldı

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekip güldü.

Konuk ekip, 60'da Britt Assombalonga'nın golüyle öne geçse de İstanbul temsilcisi bu gole 71'de Nacer Chadli ile yanıt verdi.

Edin Visca, 90+2. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca İstanbul ekibi, sahadan 3 puanla ayrıldı. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde 3. maçına çıkan Başakşehir, bu karşılaşmaların tamamında sahadan galip ayrılmayı bildi.

Medipol Başakşehir, bu sonuçla puanını 14'e yükseltirken, Adana Demirspor ise 13 puanda kaldı.