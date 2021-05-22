Test sayısı düştü, vaka sayısı yükseldi

KKTC’de son 24 saatte 6070 test yapıldı ve 21'i yerel 25 pozitif vaka belirlendi. 29 kişi taburcu edildi.
Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarından. 10 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt bölgesinden.
VAKALARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI:
Lefkoşa
K.kaymaklı-1/ Göçmenköy-1/ Marmara-1/ Gönyeli-3 / Yiğitler-1/ Kızılay-1 / Ortaköy-2
Girne
Girne Merkez- 2 / Alsancak-2 / Doğanköy-1/ Lapta-1/ Beylerbeyi-2
Gazimağusa
Mutluyaka-1 / Sakarya-1
Güzelyurt
Aydınköy-1
22 Mayıs 2021 COVİD-19 GENEL DURUMU:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6070
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 21
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 29
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1. 152.490
Toplam Vaka Sayısı: 7059
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6712
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 314
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 16
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 282
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 15
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 405
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 67
GÜVENDE KAL GENEL TABLO
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1351
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 5322