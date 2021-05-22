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Test sayısı düştü, vaka sayısı yükseldi

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Test sayısı düştü, vaka sayısı yükseldi

 KKTC’de son 24 saatte 6070 test yapıldı ve 21'i yerel 25 pozitif vaka belirlendi. 29 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarından. 10 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt bölgesinden.

VAKALARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI:

Lefkoşa

K.kaymaklı-1/ Göçmenköy-1/ Marmara-1/ Gönyeli-3 / Yiğitler-1/ Kızılay-1 / Ortaköy-2

Girne

Girne Merkez- 2 / Alsancak-2 / Doğanköy-1/ Lapta-1/ Beylerbeyi-2

Gazimağusa

Mutluyaka-1 / Sakarya-1

Güzelyurt

Aydınköy-1

22  Mayıs 2021 COVİD-19 GENEL DURUMU:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6070

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 21

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 29

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1. 152.490

Toplam Vaka Sayısı: 7059

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6712

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 314   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 16  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 282

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 15 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 405 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 67

GÜVENDE KAL GENEL TABLO

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1351 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 5322

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