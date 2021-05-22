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Pazar sokağa çıkma yasağı kalktı, marketler de açıldı

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Pazar sokağa çıkma yasağı kalktı, marketler de açıldı

Sağlık Bakanlığı, sokağa çıkma yasakları ve önlemlerle ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık açıklaması şöyle:

“45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar Doğrultusunda Sağlık Bakanlığı 23 Mayıs 2021 tarihine kadar tüm günler için ( bu pazar günü de dahil olmak üzere)  saat 22.00-05.00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı alınmasını önermiştir.

Dolayısıyla bu Pazar sokağa çıkma yasağı bulunmamaktadır. Bakanlar Kurulu emirnamesi ile de bu Pazar sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı bildirilmiştir.

23 Mayıs 2021 tarihine kadar, 23 Mayıs Pazar günü de dahil olmak üzere  perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler /sektörler 08.30 -20.00 saatleri arasında ; restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhaneler ise 10.00- 21.30 saatleri arasında hizmetlerine devam edeceklerdir. Marketler 07.00-21.00 saatleri arasında açık olacaktır.

24 Mayıs 2021 tarihinden itibaren haftanın tüm günleri için “saat:23:00 ile 05:00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı alınması” şeklinde değiştirilmesi önerilmektedir.

24 Mayıs 2021 tarihinden itibaren perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08:30-20:00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhaneler ise 10:00-22:30  saatleri arasında hizmetlerine devam edeceklerdir. Marketler 07:00-22:00 saatleri arasında açık olacaktır.”

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