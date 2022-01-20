Test sayısı düştü, vaka sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 18.745 olup, 590 pozitif vakaya rastlanırken, 866 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 254 kişisi Lefkoşa, 144 kişisi Girne, 107 kişisi Gazimağusa, 40 kişisi Güzelyurt, 24 kişisi İskele ve 21 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

20 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.745

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 590

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 590

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 866

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.174.825

Toplam Vaka Sayısı: 49.228

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 43.126

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5950

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5858

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 154

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1635

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 544

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 600