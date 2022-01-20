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Güney'de 3 ölüm 2 bin 282 vaka

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Güney'de 3 ölüm 2 bin 282 vaka

Güney'de bugün Covidden 3 kişi hayatını kaybetti. 108 bin 670 testte 2 bin 282 vaka tespit edildi.  

Rum haber kaynaklarına göre, bugün Covid kaynaklı 11 ölüm açıklandı. Bunların 3'ünün bugün gerçekleştiği, diğerlerinin ise Ocak başından bu yana meydana gelen ancak ölüm nedenlerinin Covid olduğu bugün kesinleşen vakalar olduğu ifade edildi.

Güney'de Covid'den, bugün açıklananlarla toplam 700 kişi öldü. Bugün ölenlerin 65 ve 79 yaşlarında iki kadın ve 87 yaşında bir erkek olduğu ifade edildi. 

Bu arada hastanede yatan 244 hastanın 81'inin durumu ciddi. Hastanede bulunanların yaklaşık yüzde 73'ünün hiç aşısı bulunmuyor.

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