Son 1 haftada 131 Covid-19 vakası

KKTC’de son bir haftada 131 covid-19 pozitif vakaya rastlandı.
Sağlık Bakanlığı’ndan Covid-19 genel durumuyla ilgili yapılan açıklamada, 7-13 Aralık tarihleri arasında yapılan toplam 3 bin 392 testle, 131 pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.
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