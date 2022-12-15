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“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
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Son 1 haftada 131 Covid-19 vakası

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Son 1 haftada 131 Covid-19 vakası
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KKTC’de son bir haftada 131 covid-19 pozitif vakaya rastlandı.
Sağlık Bakanlığı’ndan Covid-19 genel durumuyla ilgili yapılan açıklamada, 7-13 Aralık tarihleri arasında yapılan toplam 3 bin 392 testle, 131 pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.
 
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