Son 1 haftada 131 Covid-19 vakası

KKTC’de son bir haftada 131 covid-19 pozitif vakaya rastlandı.

Sağlık Bakanlığı’ndan Covid-19 genel durumuyla ilgili yapılan açıklamada, 7-13 Aralık tarihleri arasında yapılan toplam 3 bin 392 testle, 131 pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.

