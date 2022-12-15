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“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
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“Kuzey Kıbrıs’ın Dijital Dönüşümü - Fintek Zirvesi” yarın yapılacak

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Kıbrıs Girişimcilik ve Teknoloji Yatırım Derneği (GİTYAD) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Finansal Teknolojiler Meclisi işbirliği ile düzenlenecek zirvede, önde gelen konuşmacıların katılımıyla gerçekleşecek panellerde, değişen Finans sektörünün geleceği ve Kuzey Kıbrıs’ta yaratacağı farkı konuşacak

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“Kuzey Kıbrıs’ın Dijital Dönüşümü - Fintek Zirvesi” yarın yapılacak
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 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Finansal Teknolojiler Meclisi üyeleri ve önemli Yatırım fonlarının temsilcileri, Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Banka temsilcileri ve Fintek girişimleri ile “Kuzey Kıbrıs’ın Dijital Dönüşümü - Fintek Zirvesi” kapsamında, 16 Aralık’ta bir araya gelecek.
 
Kıbrıs Girişimcilik ve Teknoloji Yatırım Derneği (GİTYAD) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Finansal Teknolojiler Meclisi işbirliği ile düzenlenecek zirvede, önde gelen konuşmacıların katılımıyla gerçekleşecek panellerde, değişen Finans sektörünün geleceği ve Kuzey Kıbrıs’ta yaratacağı farkı konuşacak.
 
Kuzey Kıbrıs’ın Dijital Dönüşümü - Fintek Zirvesi’nde geleceğe yön verecek uygulamaları analiz edebilmek amacıyla “Yakın gelecekte ne gibi inovatif fintek uygulamalarıyla karşılaşacağız?”, “Finans teknolojilerinde açık ara öne çıkmak isteyen şirketler nasıl bir yol haritasına yatırım yapmalı?”, “Finteklerin büyümesini sağlayan kriterler nelerdir?”, “Farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketler, finans teknolojilerini yönetim stratejilerine nasıl adapte edebilir?”, “Fintek faaliyetleri KKTC’nin ekonomisine ve bankacılık hizmetlerine nasıl bir fayda sağlayabilir?” gibi sorulara yanıt aranacak. 
 
Türkiye’de ilk kez 2020’de etkisi hissedilen fintek hareketlerinin, kapalı devre cüzdanlarla başladığı görülüyor. Pandemi sürecinde; e-ticaret odaklı alışverişler ile çevrimiçine yönelen harcamalar dışında fiziksel harcamalarda da temassız ödemelerin öne çıktığı dikkat çekiyor. Bankalar; hedef kitlesine uygun müşteri deneyimi sağlayan yeni mobil uygulamalar ekleyerek mobil uygulama portföylerini zenginleştiriyor. Gelişen teknolojiyle birlikte bankalar, mevcut sistemlerini yeni kanallara uyarlayarak teknolojiye hızla adapte oluyor. Fintek’lerin en güçlü özelliklerinden biri olan çeviklik, özellikle pandemi döneminde büyük kurum ve bankaların önceliği durumunda.
 
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