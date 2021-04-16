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Sinovac aşısının Şili'deki sonuçları açıklandı

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Sinovac aşısının Şili'deki sonuçları açıklandı
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Şili, Sinovac aşısının Kovid-19 virüsünü önlenmede yüzde 67 etkili olduğunu duyurdu.

Araştırmada, Sinovac aşısının hastaneye yatışları önlemede yüzde 85, yoğun bakıma alınma riskini önlemede yüzde 89 ve ölümleri önlemede yüzde 80 etkili olduğu belirtildi.

Şili Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen araştırma, ülkenin kamu sağlık sigortası kapsamında 10,5 milyon kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Çin aşıları hakkında gelen son eleştiriler

Bloomberg'in haberine göre, nisan ayında yayımlanan Sinovac aşısının Brezilya'daki son test sürecinin detaylarını içeren araştırma, geçen yıl ortaya konulan aşının etkililiğinin yüzde 50'nin biraz üzerinde olduğu yönündeki bulguları doğrulamıştı.

Yüzde 50'lik etkililik seviyesi önde gelen ilaç regülatörleri tarafından aşılar için asgari etkililik seviyesi olarak biliniyor. Diğer Çin aşılarına ilişkin etkililik oranları yüzde 66 ile yüzde 79 arasında açıklanmıştı.

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