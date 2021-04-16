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Girne Şevki hocasına ağlıyor

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Girne Şevki hocasına ağlıyor
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Girne bölgesinin sevilen simalarından tarih öğretmeni Şevki Açıkalın hayatını kaybetti. Babacan kişiliği ile çok sevilen biri kişilik olan Şevki Açıkalın’ın vefatı başta 19 Mayıs Türk Maarif Koleji camiasında olmak üzere Girne’de derin bir üzüntü yarattı.
Evli ve 2 çocuk babası olan Şevki Açıkalın 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde tarih öğretmenliği yapmıştı. Açıkalın, bir süredir tedavi görüyordu.
 
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