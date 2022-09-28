Pozitif vaka sayısı bu hafta hızlı yükseldi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 21 Eylül ile 27 Eylül tarihleri içerisinde yapılan haftalık testlerde 378 poizitf vakaya rastlanırken, bu hafta hayatını kaybeden olmadığı bildirildi.

Bakanlık bu hafta yapılan haftalık test sayısının 6982 olduğunu ve 378 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.. Vaka sayısı geçtiğimiz haftaya göre yaklaşık % 50 artış gösterdi

