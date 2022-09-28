banner875
banner815
Çakmakla oynayan çocuk evi kül ediyordu
Çakmakla oynayan çocuk evi kül ediyordu
12 0
Tel tuzakla yaban hayatı yok ediliyor
Tel tuzakla yaban hayatı yok ediliyor
34 0
 
Klasik Hazine Avını Karakaya kazandı
Klasik Hazine Avını Karakaya kazandı
20 0
Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı
Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı
24 0
Devlet okulu idarecileri, üsluplarına dikkat etmeli
Devlet okulu idarecileri, üsluplarına dikkat etmeli
70 0
Driftte ilk yarışı Yücebaş kazandı
Driftte ilk yarışı Yücebaş kazandı
9 0
Kapanışın galibi Yenicami
Kapanışın galibi Yenicami
66 0
banner878

Pozitif vaka sayısı bu hafta hızlı yükseldi

banner476

banner825
Pozitif vaka sayısı bu hafta hızlı yükseldi
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 21 Eylül ile 27 Eylül tarihleri içerisinde yapılan haftalık testlerde 378 poizitf vakaya rastlanırken, bu hafta hayatını kaybeden olmadığı bildirildi.
Bakanlık bu hafta yapılan haftalık test sayısının 6982 olduğunu ve 378 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.. Vaka sayısı geçtiğimiz haftaya göre yaklaşık % 50 artış gösterdi
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.