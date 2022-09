Hayvancılar ile Tarım Bakanlığı arpa fiyatlarında anlaşamadı

Bir kilo arpanın peşin fiyatının 7.25 TL, iki aylık vadeli fiyatının ise 7.65 TL olacağını belirten Birlik Başkanı Musfafa Naimoğulları, bu ortamda bu fiyata arpa alamayacaklarını belirtti

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arpa fiyatı konusunda uzlaşıya varamadı.

Bir kilo arpanın peşin fiyatının 7.25 TL, iki aylık vadeli fiyatının ise 7.65 TL olacağını belirten Birlik Başkanı Musfafa Naimoğulları, bu ortamda bu fiyata arpa alamayacaklarını belirtti.

Küçükbaş hayvancıya kilosu 5 TL üzerinde arpa satılmasının doğru olmadığını, süt çalışmasıyla birlikte büyükbaş hayvancıya da maksimum 6.50 TL’den satılması gerektiğini belirten Naimoğulları, cuma gününe kadar bekleyeceklerini, en geç pazartesi günü hükümetten gelecek açıklamaların ardından gerekli açıklamayı yapacaklarını kaydetti.

Eylem uyarısı yapan Naimoğulları, “Bu işin sonu yine sokaklara döküleceğiz. Havalar serinledi artık 5-10 gün kalabiliriz Lefkoşa’da” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ise, her zaman üretimin de üreticinin de yanında olduklarını vurgulayarak, üreticinin ayakta kalması için çalıştıklarını ama bazen bu çalışmaların gönüllerinin istediği gibi olmadığını kaydetti.

Eldeki imkanlar çerçevesinde teşviklere devam edeceklerini dile getiren Dursun Oğuz, büyükbaşta sütün litre fiyatının 9.50 TL olacağını söyleyerek, bunun yeterli olmadığını ancak ülkede bir de imalat sektörü ve halkın alım gücü konusu olduğunu belirtti.

Küçükbaş hayvancının belirlenen 7.25 TL arpa fiyatı ile arpa alamayacağını bildiklerini dile getiren Bakan Oğuz, Başbakan ile yaptıkları istişare neticesinde 1 TL’lik arpa desteğine devam etme kararı aldıklarını söyledi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yönetimi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile yaptıkları toplantının ardından bakanlık önünde açıklama yaptı. Birlik Başkanı Naimoğulları’nın açıklama yaptığı sırada Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da bakanlık önüne çıkarak, basına açıklamalarda bulundu.

-Naimoğulları

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları yaptığı açıklamada, ülkede alışkanlıkların değişmesini beklediklerini ifade ederek, “17-18 yıldır birlik başkanıyım, her çıktığımda bu toplantılardan aynı alışkanlıkların devam ettiğini görüyorum gerek Tarım Bakanlığı gerekse hükümet tarafından…” diye konuştu.

Üreticiye gelince hesap kitap yapıldığını ifade eden Naimoğulları, üreticinin ayakta kalmasını sağlayacak formül yerine bütçe imkanlarının ortaya konulduğunu söyledi. Naimoğulları, “Nasıl üreticiyi daha fazla sıkıntıya koyabiliriz anlayışı her zaman devam ediyor” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz ile 15 gün önce de toplantı yaptıklarını belirten Naimoğulları, Oğuz’un görüşmede, “Toprak Ürünleri Kurumu tarafından yapacağımız her açılımı üreticinin maliyetlerine yansıtmayacağız” dediğini kaydetti.

-“Arpanın peşin fiyatı 7.25 TL, iki aylık vadeli fiyatı 7.65 TL olacak”

Hayvancıya verilecek olan bir kilo arpanın peşin fiyatının 7.25 TL, iki aylık vadeli fiyatının 7.65 TL olacağını dile getiren Naimoğulları, şu anda arpanın peşin fiyatının 5 TL, iki ay vadeli fiyatının 5.40 TL olduğunu söyledi. Naimoğulları, 1 Ekim itibarı ile arpaya yüzde 45 zam çalışması yapıldığını ifade etti.

Toprak Ürünleri Kurumu’na arpanın mevcut maliyetinin 6.50 TL olduğunu dile getiren Naimoğulları, “Ama 25 Dolar, çalışanlarının, emeklilerinin maaşlarını da biz ödeyeceğiz. 10 Dolar da ton başına bankadaki borçlandıkları finansın faizini de biz ödeyeceğiz. Oldu mu bizim 385 Dolar alacağımız bir ton arpanın fiyatı.… Hepsini hayvancının defterine, borcuna yazıyorlar” diye konuştu.

Bugün Güney Kıbrıs’ta bir ton arpanın fiyatının 380 Euro olduğunu dile getiren Naimoğulları, nasıl Güney Kıbrıs’ın üzerinde fiyat verilebileceğini sordu. “Üretimin yanında duracak bir Tarım Bakanı görmeyeceğiz mi biz?” diye soran Mustafa Naimoğulları, sorunları çözmek için her zaman eyleme mi başvurmak gerektiğini sordu.

Her gün yüzlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvanın mezbahaya gittiği ifade eden Naimoğulları, üreticinin hayvanları kesime götürüp, üretimden vazgeçtiğini anlattı.

“Bu süt fiyatı ile bir kilo yem alınamaz”

8.20 TL olan bir litre sütün maliyetini 9.50 TL’ye çıkardıklarını kaydeden Birlik Başkanı Naimoğulları, “Olamaz böyle bir şey… Zaten bir kilo yemin maliyeti 10 TL olacak şimdi” diye konuştu. Mustafa Naimoğulları, bu süt fiyatı ile bir kilo yem alınamayacağını söyledi.

Küçükbaş hayvancıya 1 TL destek verilerek, arpayı peşin fiyat 6.25 TL’den almasının sağlanacağını kaydeden Naimoğulları, küçükbaş hayvancının mevcut fiyat olan 5 TL’den bile arpa alamayacak durumda olduğunu belirtti.

-“Üretim sektörünü her gün zora sokuyorlar”

“Her gün çember daralıyor. Üretim sektörünü her gün zora sokuyorlar” diyen Naimoğulları, dertlerinin ileriye dönük çözüm sağlamak olduğunu dile getirerek, böyle giderse yine sokakta ve eylemde olacaklarını kaydetti.

Bu ortamda bu fiyata arpa alamayacaklarını belirten Naimoğulları, elektrik maliyetlerinde bir kuruş indirim yapılmadığını dile getirerek, “4 ay var bizi kandırıyorlar” dedi.

Bu durumda bir torba yemin 500 TL olacağını ifade eden Naimoğulları, Binboğa Yem Fabrikası’nda bunun 460 TL olduğunun söylendiğini kaydetti. Binboğa’nın durumunun da sıkıntılı olduğunu savunan Naimoğulları, “Demek ki ya bir şeyler vereceksiniz, ya da batıracaksınız fabrikayı” iddiasında bulundu.

Maliyetin altında üretim yapamayacaklarını belirten Naimoğulları, “Bu işin sonu yine sokaklara döküleceğiz. Havalar serinledi artık 5-10 gün kalabiliriz Lefkoşa’da… Demek ki bu memlekette eylem yapmadan, hak kazanamıyoruz” diye konuştu.

Küçükbaş hayvancıya kilosu 5 TL üzerinde arpa satılmasının doğru olmadığını, süt çalışmasıyla birlikte büyükbaş hayvancıya da maksimum 6.50 TL’den satılması gerektiğini belirten Naimoğulları, cuma gününe kadar bekleyeceklerini, en geç pazartesi günü hükümetten gelecek açıklamaların ardından gerekli açıklamayı yapacaklarını kaydetti.

Kış mevsiminde üreticilerin giderlerinin arttığını dile getiren Naimoğulları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz’un Bakanlar Kurulu ile görüşmesini bekleyeceklerini dile getirerek, iyi bir noktaya gelmeyi ümit ettiklerini söyledi.

Bir ülkede üretim ve gıdanın, savunmadan daha önemli olduğunu ifade eden Naimoğulları, üretim sektörüne farklı bir bakış açısıyla bakılması gerektiğini belirtti.

-Oğuz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ise, geçen hafta birlik ile yaptıkları toplantı çerçevesinde bugün yeniden bir araya geldiklerini belirterek, birliğin ay sonu itibarıyla genel maliyetlerle ilgili talebi olduğunu söyledi.

-“Üretim zor, üretici olmak zor, bu zamanda daha zor”

“Üretim zor, üretici olmak zor, bu zamanda daha zor” diyen Oğuz, dünyadaki emtia fiyatlarına bağlı olduklarını ifade ederek, özellikle arpanın ana ham madde olarak 370-380 Dolarlardan, 330 Dolarlara geldiğini ancak dövizdeki artış nedeniyle aradaki farkın eridiğini söyledi.

Her zaman üretimin de üreticinin de yanında olduklarını vurgulayan Bakan Oğuz, üreticinin ayakta kalması için çalıştıklarını ama bazen bu çalışmaların gönüllerinin istediği gibi olmadığını anlattı.

Üreticinin zorda olduğunu bildiklerini ifade eden Bakan Oğuz, buna karşın ülkenin bir imkanı olduğunu, eldeki imkanları maksimum seviyede yapabildikleri kadar yansıtabildiklerini kaydetti. “Gönül isterdi ki daha fazla yapalım” diyen Dursun Oğuz, hükümetin, üreticinin feryadını aylardan beri duyduğunu söyledi.

-“250 Milyon TL’ye yakın sadece arpa desteği verdik”

Covid-19 döneminden sonra 250 Milyon TL’ye yakın sadece arpa desteği verdiklerini vurgulayan Bakan Oğuz, bunun hayvancının yaşaması için yapıldığını kaydetti. Zor günlerden geçildiğini ifade eden Bakan Oğuz, üretimin sadece arpa ve yem fiyatına bağlanamayacağını, diğer giderlerin de olduğunu anlattı.

“Elektrikle ilgili teşvikte söz verdik, yapamadık başkan burada sonuna kadar haklı” diyen Bakan Oğuz, hükümetin bu konuda hala çalıştığını ve bir sonuca mutlaka ulaşmak gerektiğini kaydetti. Hayvancılık ve tarımın bu teşviki almak zorunda olduğunu vurgulayan Oğuz, sadece hayvancılık değil Güzelyurt’ta 35 bin dönüm narenciye ve diğer alanlarda çok büyük zafiyetler yaşanacağını belirtti.

-“Bir litre süt 9.50 TL olacak”

Eldeki imkanlar çerçevesinde teşviklere devam edeceklerini dile getiren Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, büyükbaşta sütün litre fiyatının 9.50 TL olacağını söyleyerek, bunun yeterli olmadığını ancak ülkede bir de imalat sektörü ve halkın alım gücü olduğunu kaydetti.

“Bu sütün işlendikten sonraki maliyetini kamuoyunun takdirine bırakıyorum” diyen Bakan Oğuz, bir litre suyun bile 6-7 TL olduğu ortamda bir litre sütün 9.50 TL olacağını, bir nebze olsun iyileştirme yapmaya çalıştıklarını söyledi. Süt fiyatını yem paritesine göre yaptıklarını, yem paritesinde Binboğa Yemi aldıklarını ifade eden Bakan Oğuz, Toprak Ürünleri Kurumu’nun ise ara verdiği yem ithaline devam ettiğini, Türkiye’den daha uygun fiyata getirmeye devam edeceğini söyledi.

Binboğa’nın yemi ucuza vermesinden memnun olduğunu dile getiren Oğuz, Naimoğulları’nın bu konuda rahatsız olmasına gerek olmadığını kaydetti. Kendi yemini yapan hayvancının arpanın fiyatının yükselmesiyle ilgili bazı maliyetlerinin arttığını dile getiren Oğuz, ancak bu pariteye göre iyileştirme yaptıklarını belirtti.

“Toprak Ürünleri Kurumu bu akşam veya yarın sabah mısır getirecek”

Toprak Ürünlerin Kurumu’nun bu akşam veya yarın sabah mısır getireceğini açıklayan Bakan Oğuz, mısırın daha uygun fiyata verileceğini söyledi. Mısırı getiren işletmelerin kendi aralarında yaptıkları tekelleşme fiyatı ile maliyetin çok üzerinde aylardan beri üreticiye verdiklerini ifade eden Dursun Oğuz, Toprak Ürünleri Kurumu’na finans sorunu konusunda Türkiye Cumhuriyeti’nin destek verdiğini ve finans sağlandığını anlattı.

-“Yarını göremiyoruz”

Toprak Ürünleri Kurumu’nun ekonomik durumu iyi olmamasına rağmen sağladığı kredi imkanıyla ülkenin ihtiyacı olan 100 bin ton arpayı getirmek zorunda olduklarını ifade eden Oğuz, “Yarını göremiyoruz. Çünkü sonuçta bu emtia, dünya borsası fiyatına göre alınıyor” diye konuştu.

Küçükbaş hayvancının belirlenen 7.25 TL arpa fiyatı ile arpa alamayacağını bildiklerini dile getiren Bakan Oğuz, Başbakan ile yaptıkları istişare neticesinde 1 TL’lik arpa desteğine devam etme kararı aldıklarını söyledi.

Toprak Ürünleri Kurumu’nun yaşaması gerektiğini vurgulayan Oğuz, kurumun getirdiği maliyete doğal olarak işletme giderini de eklediğini kaydetti. Dövizdeki çıkış ve arpanın dolar üzerinden olmasının kendilerini etkilediğini ifade eden Bakan Oğuz, hayvancının bu konuda haklı olduğunu, 1 TL’lik teşvikin az olduğunu söyledi. Bu konuyu Başbakan geldikten sonra hükümet olarak ele alacaklarını ifade eden Tarım ve Doğal Kaynakları Bakanı Oğuz, arpaya göre küçükbaşa verecekleri desteğin belli olacağını, sütün bugün belli olduğunu kaydetti.

Hayvancının ayakta kalması için girdi maliyetlerin düşürülmesinin önemine vurgu yapan Bakan Oğuz, bütçe çerçevesinde destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

-“Gönlümden geçenle uygulayabildiğim farklı”

Naimoğulları’nın “eylem uyarısı” hakkındaki soru üzerine Bakan Oğuz, sendikaların, hayvancıların ve herkesin eylem hakkı olduğunu söyledi. “Gönlümden geçenle uygulayabildiğim farklı” diyen Dursun Oğuz, bütçe çerçevesinde verebileceklerinin sınırlı olduğunu belirterek, “Ancak hükümetin iyi niyetinden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Büyükbaşta süt paritesine göre, küçükbaşta arpa desteğine göre gittiklerini ifade eden Oğuz, büyükbaşta süt fiyatına göre yem paritesi belirlendiğini söyledi.