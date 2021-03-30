Pandeminin son savaşçısı: Novavax

DOZ BAŞINA AŞI PROTEİNİ MİKTARI AZALTILARAK DAHA FAZLA ÜRETİLEBİLİYOR

İki dozluk bir protein alt birimi aşısı olan Novavax, Covid-19 başak proteininin laboratuar yapımı bir versiyonunu içerir. Vücudun koruyucu antikorlar ürettiğinden emin olmak için Novavax, bağışıklık sisteminin tepkisini artırmaya çalışan, adjuvan adı verilen bir bileşen yerleştirdi.

Bu bileşenin enfeksiyonlara karşı daha güçlü ve daha uzun süreli bir bağışıklık oluşturduğu tespit edilirken bu sayede doz başına gereken aşı proteini miktarını azaltarak daha fazla üretilmesine olanak sağlar.