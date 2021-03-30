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Kazı Kazanın 125 bin TL'lik ikramiyesi Jorayeva'ya çıktı

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Kazı Kazanın 125 bin TL'lik ikramiyesi Jorayeva'ya çıktı
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Devlet Piyangosu’nun 3 TL’ye satılan Kazı Kazan “Şanslı Kutu” isimli şans oyunu yeniden 125 Bin TL’lik büyük ikramiye kazandırdı. 
Piyangolar Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nigara Jorayeva’ya çıkan 125 Bin TL’lik büyük ikramiye bugün daireden teslim alındı. İkramiye teslimi sırasında konuşan Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev, aileye ikramiyeyi sağlıklı günlerde kullanmaları temennisinde bulundu. Çeki teslim aldıktan sonra konuşan aile de; kazı kazanı çocuklarının şansına oynadıklarını ve onun şansına kazandıklarını vurgulayarak mutluluklarını belirtti.
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