Pandemi Merkezi kapasitesini doldurdu

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 19.918 olup, 163'ü yerel 183 pozitif vakaya rastlanmış,127 kişi taburcu edilmiştir. Pozitif vakalardan 1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelirken, 19 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 163 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 62 kişisi Lefkoşa, 60 kişisi Girne, 28 kişisi Gazimağusa, 2 kişisi İskele, 10 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa -Lefkoşa Merkez-8/ Gönyeli-9/ Ortaköy-5/ Alayköy-1/ Minareliköy-1/ Göçmenköy-1/ Çağlayan-1/ Marmara-2/ Taşkınköy-1/ Surlariçi-5/ Haspolat-3/ Metehan-2/ Değirmenlik-3/ Hamitköy-1/ Yenikent-5/ Yenişehir-4/ Köşklüçiftlik-2/ Kaymaklı-6/ Kızılbaş-1/ Meriç-1
Girne - Girne Merkez-18/ Karşıyaka-1/ Karaoğlanoğlu-7/ Karakum-2/ Aşağı Girne-3/ Yukarı Girne-3/ Alsancak-15/ Çatalköy-6/ Dikmen-1/ Esentepe-1/ Lapta-2/ Taşkent-1
Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-11/ Akdoğan-2/ Baykal-3/ Paşaköy-1/ Vadili-1/ Canbulat-1/ Karakol-1/ Sakarya-4/ Beyarmudu-2/ Yeniboğaziçi-2
İskele - İskele Merkez-1/ Erenköy-1
Güzelyurt - Güzelyurt Merkez-5/ Akçay-1/ Şahinler-1/ Bostancı-2 Taşpınar-1
Lefke - Gaziveren-1
24 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.918
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 183
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 19
Yerel Vaka Sayısı: 163
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 127
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .341.013
Toplam Vaka Sayısı: 15.323
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 13.069
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2204
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 107
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1965
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 118
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 50
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5518
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