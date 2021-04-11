Mağusa'da pozitif vaka sayıları azalmıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkemizde son 24 saatte yapılan test sayısı 6313 olup, 52'si yerel 60 pozitif vakaya rastlanırken, 27 kişi taburcu ise edildi.
Pozitif vakalardan 1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelirken, 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar, 52 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakalardan 16 kişi Lefkoşa, 19 kişi Gazimağusa, 13 kişi Girne, 4 kişi ise İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa- K.Kaymaklı-8 / Surlariçi - 2/ Haspolat-1/ Yenikent-1/ Çağlayan-3 / Ortaköy-1 Girne Girne Merkez- 11 / Dikmen-1/ Ozanköy- 1
Gazimağusa- Gazimağusa Merkez -6 / Kaliland-2 / Eşref Bitlis Caddesi- 1/ Dörtyol-1/ Çanakkale-1 / Geçitkale-1/ Sakarya-3/Maraş-4
İskele Kuzucuk-1/ Aygünköy-3
11 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6313
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 60
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel Vaka Sayısı: 52
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 27
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 827. 949
Toplam Vaka Sayısı: 5073
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4360
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 686
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 106
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 577
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 27
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
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