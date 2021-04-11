Kartal, Erzurum'dan 3 puanla uçtu

STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen
BB.ERZURUMSPOR: Jakub Szumski - Bohdan Butko (Dk. 82 Osman Çelik), Da Costa, Hasan Hatipoğlu, Leo, Omolo, Boumal, Cenk Ahmet, Emrah Başsan (Dk 90+5 Brahim Darri), Aatif (Dk. 84 Obertan), El Kabir (Dk. 46 Ricardo Gomes)
BEŞİKTAŞ: Ersin - Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Dorukhan, Oğuzhan Özyakup (Dk. 61 Mensah), Atiba (Dk.61 Necip Uysal), Ghezzal (Dk. 76 Nkoudou Mbida), Larin (Dk. 90+2 Montero), Cenk Tosun (Dk. 76 Gökhan Töre)
GOLLER: Dk. 16 Leo, Dk.39 Emrah Başsan (BB Erzurumspor) - Dk. 10 Larin, Dk. 26 Oğuzhan Özyakup, Dk. 66 Ghezzal, Dk. 86 Gökhan Töre (Beşiktaş)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş rakibini 4-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Lider Beşiktaş, bu galbiyetle puanını 70'e yükseltti. Kümede kalma savaşı veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 28 puanda kaldı.
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