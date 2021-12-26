Lefkoşa ve İskele'de yerel vaka patlaması

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 19.689 olup, 159'u yerel 196 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi hayatını kaybetti, 187 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 3 kişi yurt dışından ülkemize gelirken, 34 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 159 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaların 78 kişisi Lefkoşa, 36 kişisi Girne, 21 kişisi Gazimağusa, 3 kişisi Güzelyurt, 19 kişisi İskele, 2 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

26 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.689

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 196

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 34

Yerel Vaka Sayısı: 159

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 187

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.611.798

Toplam Vaka Sayısı: 34.397

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 32.052

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2210

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 45

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2154

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 137

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 367

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 157