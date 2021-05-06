Lefkoşa'da pozitif vaka sayısı yine yüksek

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yapılan test sayısı 8286 olup, 34'ü yerel 54 pozitif vakaya rastlanırken, 67 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 3 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 17 kişi ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar.
Yerel vakalardan 19 kişi Lefkoşa, 7 kişi Gazimağusa, 7 kişi Girne, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa Yenişehir -1 / Ortaköy-1/ Taşkınköy-2 / Gönyeli-8 / Köşklüçiftlik-1/ Metehan-1/ Yenikent-2 / Kızılbaş-1/ Surlariçi-1 / Alayköy-1
Girne -Girne Merkez-3 / Göçeri Köyü -1 / Zeytinlik-1/ Çatalköy-2
Gazimağusa Gülseren-1/ Vadili-1/ Sakarya-1/ Mutluyaka-1/ Çanakkale Bölgesi-1 / Yeniboğaziçi-2
İskele Topçuköy-1
6 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8286
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 54
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17
Yerel Vaka Sayısı: 34
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 67
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.033. 869
Toplam Vaka Sayısı: 6581
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5969
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 580
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 59
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 488
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 30
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 32
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 64
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 59
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 872
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 2040
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