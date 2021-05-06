Önündeki araca çarparak alev aldı

Girne - Tatlısu Anayolu'nun Tatlısu yakınlarında akşam üzeri dikkatsiz sürücünün neden olduğu kaza yürekleri ağza getirirken, bir araç alev alırken, kazada yaralanan olmaması sevindirdi.Polisten verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 17:30 sıralarında, Girne - Tatlısu Anayolu üzerinde, 28 yaşındaki Celvil AGU, yönetimindeki SR 079 plakalı araç ile batıdan doğu istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve gidişine göre yolun sağında bulunan Carrington Marina View isimli siteye dönüşe geçen 22 yaşında Israel Ogunbıyı yönetimindeki araca çarpmasıyla yaşandı.Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde savrulan SR 079 plakalı araç yolun sağında bulunan çelik bariyerlere çarpıp alev almıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Kaza sonrası yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam etmektedir.