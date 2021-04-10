Kovid-19’dan bir ölüm daha

Covid-19 tanısıyla 20 Mart 2021 tarihinden bu yana Acil Durum ( Pandemi) Hastanesi’nde tedavi gören, 30 Mart 2021 itibariyle yoğun bakımda tedavisi süren 89 yaşında Mustafa Gertik, Covid-19 nedeniyle dün hayatını kaybetti. Mustafa Gertik'in KOAH rahatsızlığı bulunmaktaydı.
Mustafa Gertik’in cenazesi bugün Dikmen mezarlığında toprağa verilecek.
Gertik’in ölümüyle KKTC’de bugüne kadar koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.
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