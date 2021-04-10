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Kutlay Erk'in acı günü

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CTP eski Genel Sekreteri Kutlay Erk'in abisi Asım Erk yaşamını yitirdi

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Kutlay Erk'in acı günü
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CTP eski Genel Sekreteri Kutlay Erk'in abisi 75 yaşındaki Asım Erk hayatını kaybetti. Asım Erk'in vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Asım Erk’in cenazesi, birinci derecede yakınlarının katılımıyla, dün saat 12:00'de Lefkoşa Mezarlığı'nda İsmail Safa Camisi'nde kılınan namazdan sonra defnedildi.
Kutlay Erk abisinin vefatını sosyal medya üzerinden şöyle duyurdu:
4 kardeştik, 3 kaldık... O resimde bana bakan Asım abimi kaybettik. Acımız derindir...
Ağam, ışıklar içinde uyu...
 
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