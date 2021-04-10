Kutlay Erk'in acı günü

CTP eski Genel Sekreteri Kutlay Erk'in abisi Asım Erk yaşamını yitirdi

CTP eski Genel Sekreteri Kutlay Erk'in abisi 75 yaşındaki Asım Erk hayatını kaybetti. Asım Erk'in vefatı sevenlerini yasa boğdu.Asım Erk’in cenazesi, birinci derecede yakınlarının katılımıyla, dün saat 12:00'de Lefkoşa Mezarlığı'nda İsmail Safa Camisi'nde kılınan namazdan sonra defnedildi.Kutlay Erk abisinin vefatını sosyal medya üzerinden şöyle duyurdu:4 kardeştik, 3 kaldık... O resimde bana bakan Asım abimi kaybettik. Acımız derindir...Ağam, ışıklar içinde uyu...