Kovid-19’dan bir günde üç ölüm daha

Pandemi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören 39 yaşındaki Ahmet Korkmaz, 62 yaşındaki Hasan Haşimoğulları ve 73 yaşındaki Ayşe Özyücekök yaşamını yitirdi





Pandemi Hastanesi, Yoğun Bakım Servisi’nde 19 Aralık’tan bu yana tedavi gören 39 yaşındaki Ahmet Korkmaz dün sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Korkmaz’ın kronik bir rahatsızlığı olmadığı, iki doz Sinovac aşılı olduğu ve hastalığı çok ağır geçirdiği öğrenildi.

19 Aralık’ta hastaneye başvuran hastanın doğrudan yoğun bakım servisine alındığı ve tedaviye cevap vermediği belirtildi.

Ahmet Korkmaz’ın ölümünün ardından birkaç saat sonra Pandemi Hastanesi’nden bir ölüm haberi daha geldi.

Pandemi Hastanesi, Yoğun Bakım Servisi’nde koronavirüs tedavisi gören 62 yaşındaki Hasan Haşimoğulları yaşamını yitirdi.

Pandemi Hastanesi’nden elde edilen bilgide Haşimoğulları’nın aşısız olduğu öğrenildi.

Ölüm haberleri dün öğleden sonra da devam etti. 73 yaşındaki Ayşe Özyücekök tedavi gördüğü Pandemi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde hayatını kaybetti.

Söz konusu ölümlerle birlikte ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 148’e yükseldi.

