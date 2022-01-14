Girne, bir sembolünü kaybetti

Limasol'un, Girne'nin ve spor camiasının sembol insanı Sahir Selışık (Cacci) yaşamını yitirdi

Kıbrıs, renkli simalarından bir güzel insanı daha kaybetti…Doğan Türk Birliği'nin amigosu "Cacci" lakaplı Sahir Selışık hayatını kaybetti. Sahir Selışık'ın cenazesi bugün öğle namazı öncesi saat 11:00'da Lefkoşa'da toprağa verilecek.Aslen Limasollu olan ve yaşamını Girne'de sürdüren Sahir'in ölümü sevenlerini yasa boğdu. Sahir Selışık, Limasolluların sembol isimlerindendi. Selışık, Limasollular'ın düzenlediği etkinliklerde yer alıyordu.Doğan Türk Birliği Spor Kulübü ile özdeşleşen Cacci, uzun süredir Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi görüyordu.Cacci’nin hastaneden taburcu olduktan sonra evinde kalp krizi geçirerek vefat ettiğini anlatan Doğan Türk Birliği Spor Kulübü Başkanı Bayar Piskobulu, “Küçüktüm, büyüdüm, onu hep aynı bildim, 80’li yaşların üzerindedir diye tahmin ediyorum. Maçlarda elinde çaldığı zil ile onu biliyorduk, simge isimlerimizdendi, çok ama çok üzüldük...” dedi.4'ncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın sınıf arkadaşı olan Sahir Selışık, Limasol'da doğdu. Sahir Selışık, sanatçı Selen Selışık'ın kardeşiydi.Sahir Selışık, Limasol'dan beri Doğan Türk Birliği'nin amigoluğunu yapıyordu. Elinde ziliyle maçlara giden Cacci, taraftarı coşturuyordu. Sahir Selışık, küçük yaşlardan beri maçlarına gittiği Doğan Türk Birliği'nin oyuncularını, maçlarını, puan durumlarını ve atılan gollerin dakikalarını yıllar geçse de hatırlıyor ve ezbere biliyordu.Yaptığı esprilerle ve anlattığı hikayelerle tanınan Sahir Selışık ile ilgili paylaşımlar, sosyal medyada izlenme rekorları kırıyordu.Sahir Selışık, maçlara götürdüğü zili, boynuna astığı anahtarlıklarla akıllarda yer etti.Gündemi yakından takip eden Selışık'ın güçlü bir hafızası vardı. Üzerinden yıllar geçse bile yaşananları ayrıntılarıyla birlikte anlatabilme yeteneğine sahipti.