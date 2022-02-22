Koronavirüs bir can daha aldı

Koronavirüs ülkemizde can almaya devam ediyor.
Acil Durum Hastanesinde tedavi gören Covid-19 ve kanser hastası Emine Pendakomolu yaşamını yitirdi.
69 yaşındaki Emine Pendakomolu 15 Şubat tarihinden beri normal serviste tedavi görüyordu.
Bugünkü can kaybıyla birlikte ülkemizde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 189'a ulaştı.
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