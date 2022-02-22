“Basın üzerinde kurulmaya çalışılan baskı kabul edilemez”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Ürün Solyalı, bir buçuk yıl önce yazdığı bir köşe yazısı nedeniyle Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir hakkında dava açılmasına tepki gösterdi.

Ürün Solyalı, Ali Kismir ve tüm basın emekçileri üzerinde ceza davası vasıtasıyla baskı kurulmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ürün Solyalı’nın açıklaması şöyle:

“Düşünce, İfade ve Haberleşme özgürlükleri modern toplumların vazgeçilmez temel hakları arasında sayılmaktadır. Basın üzerinde, ceza davası yöntemi ile veya herhangi bir şekilde kurulmaya çalışılan baskı kabul edilemezdir. Askeri Suç ve Cezalar yasası altında 26. Maddede "GKK'nın manevi şahsiyetini herhangi bir şekilde tahkir ve tezyif eden kişi 10 yıla kadar hapis cezası alır" gibi soyut ve düşünceyi açıklama/ifade üzerinden ortaya konan bir suçlama ve bu maddenin kullanılarak özelde Ali Kismir ve tüm basın emekçileri üzerinde ceza davası vasıtasıyla baskı kurulması da kabul edilmezdir. İfade özgürlüğü, demokratik toplumun esaslı temellerinden biri olup, demokratik toplumun ilerlemesi ve her bir bireyin kendini geliştirmesinin temel şartlarından biri olduğu gerçeğinden hareket ile bunu cezalandırmak değil, bu hakkın kullanılabilmesi için Devlet sorumluluk yüklenmelidir.”