KKTC'de son 1 haftada 249 Covid-19 vakası

KKTC’de 1-8 Haziran tarihlerini kapsayan son bir haftada yapılan 9 bin 930 testle 279 Covid-19 vakası saptandı. Pandemi Merkezi’nde 1, karantinada 248 vaka olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 vakalarıyla ilgili haftalık açıklama yapılması kararının ardından ilk açıklamayı dün yaptı.

Son bir haftadaki verilerle birlikte toplam test sayısı 7 milyon 27 bin 160’a, vaka sayısı da 95 bin 336’ya ulaştı. İyileşip taburcu olanların sayısı ise 94 bin 849 oldu.

Halen tedavisi devam 249 vakadan biri Pandemi Merkezi’nde, 248’i karantinada bulunuyor.

Ülkede bugüne kadar 238 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.