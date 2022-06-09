Yaz Trend Raporu

Sezonun değişmeye başlaması, kıyafet dolaplarımızda yapacağımız güncellemelerin de habercisi. O halde okul yıllarını çağrıştıran parçalardan yeni nesil cazibe anlayışına, karşımıza çıkacak 5 trende göz atıyoruz.

Okul yıllarını akla getiren parçaları gözünüzün önünden geçirmeniz gerekse, polo yaka tişörtlerden V yaka kazaklara farklı seçenekler ilk akla gelen seçeneklerden olacaktır. 2022 Yaz sezonunda ise tüm bu parçalar günlük görünümlere dahil olmaya hazır.





Birbirinden canlı renkleri buluşturmak artık temkinle yaklaşılması gereken bir konu değil. Aksine moda dünyası cesareti teşvik etmeye kararlı. Bunu da Tom Ford örneğinde gördüğümüz gibi birden fazla renge şans vererek gerçekleştirmek mümkün.





Çabasız şıklık için başvurulabilecek en mantıklı yöntemlerden biri, uyumlu parçalardan destek almak. Hırka, etek ve büstiyer gibi üç parçadan oluşan takımlar ise yeni baştan kombinasyon oluşturma zahmetini ortadan kaldırıyor.





Yaz akşamlarının sakinliğine uyum sağlayabilen ve daha çok dökümlü parçalardan oluşan bohem görünümler 2022 İlkbahar/Yaz sezonunda yükselişe geçiyor. Hem farklı materyaller hem de dokuma teknikleriyle hayata geçen parçalara batik ve püskül gibi detaylar eşlik ediyor.





Yaz sezonundan bahsederken beyazı es geçmek pek de olası değil. Bu renk, masum ve naif ruhunu elbiselere aktarmaktan yine vazgeçmiyor, ancak küçük bir farkla; dantel ve fırfır detayları yeni sezonda beyazın duruşuna hareket katıyor ve özel davetler için de uygunluğunu gösteriyor.





Süper miniler, transparan detaylar ve dozunda dekolteler… Günümüzde cazibe anlayışı yeniden tanımlanırken, bu değişimi sağlayan ise Nensi Dojaka gibi yükselişe geçen tasarımcılar oluyor.