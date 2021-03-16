KKTC'de de AstraZeneca aşılarının kullanımı durduruldu

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Astrazeneca aşının KKTC’de de durdurulduğunu açıkladı.

Üstel, Meclis’te milletvekillerinin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, dün akşam saat 21.00’de Avrupa Birliği’nden arandıklarını ve aşının durdurulduğunu bildirdi.

Üstel, bu aşıdan bugüne kadar 1500 kişinin aşılandığını da söyledi.

AB’den sağlanan aşılar arasında yer alan Oxford Üniversitesi üretimi Astrazeneca marka aşılardan KKTC’ye Güney Kıbrıs vasıtasıyıla 18 Şubat’ta ve 5 Mart’ta 2 bin 500’er adet olmak üzere toplam 5 bin aşı gelmişti.

Covid-19'a karşı geliştirilen ilk iki aşıdan olan Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımı AB'nin en büyük ülkelerinde, kanda pıhtılaşma yaratıp derin damar tıkanıklığı ve akciğer embolisi gibi hastalıkların riskini artırıyor olabileceği kuşkusuyla geçici olarak durdurulmuştu. Güney KIbrıs da bu aşıyı perşembeye kadar askıya aldığını açıklamıştı.