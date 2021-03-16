banner583
banner590
Ünüvar: Hayat kırıcı bir ralli gibidir
Ünüvar: Hayat kırıcı bir ralli gibidir
24 0
Limasol'da Covid-19'u hiçe sayan karnaval
Limasol'da Covid-19'u hiçe sayan karnaval
31 0
 
Rallinin ilk birincisi Mazhar Ünüvar
Rallinin ilk birincisi Mazhar Ünüvar
77 0
Fenerbahçe evinde kayıp
Fenerbahçe evinde kayıp
13 0
44 0
Bu zihniyetle her yer çöplük olur
Bu zihniyetle her yer çöplük olur
41 0
Dağçamurcular, çamura kavuşacak
Dağçamurcular, çamura kavuşacak
22 0
banner529
banner570

KKTC'de de AstraZeneca aşılarının kullanımı durduruldu

banner476

KKTC'de de AstraZeneca aşılarının kullanımı durduruldu

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Astrazeneca aşının KKTC’de de durdurulduğunu açıkladı.

Üstel, Meclis’te milletvekillerinin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, dün akşam saat 21.00’de Avrupa Birliği’nden arandıklarını ve aşının durdurulduğunu bildirdi.

Üstel, bu aşıdan bugüne kadar 1500 kişinin aşılandığını da söyledi.

AB’den sağlanan aşılar arasında yer alan Oxford Üniversitesi üretimi Astrazeneca marka aşılardan KKTC’ye Güney Kıbrıs vasıtasıyıla 18 Şubat’ta ve 5 Mart’ta 2 bin 500’er adet olmak üzere toplam 5 bin aşı gelmişti.

Covid-19'a karşı geliştirilen ilk iki aşıdan olan Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımı AB'nin en büyük ülkelerinde, kanda pıhtılaşma yaratıp derin damar tıkanıklığı ve akciğer embolisi gibi hastalıkların riskini artırıyor olabileceği kuşkusuyla geçici olarak durdurulmuştu. Güney KIbrıs da bu aşıyı perşembeye kadar askıya aldığını açıklamıştı.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.