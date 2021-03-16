Ülkede kurumlara güven çöktü

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre, vatandaşların başta Cumhurbaşkanı, hükümet, muhalefet ve meclis olmak üzere kurumlara olan güven dibe vurdu

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre vatandaşların politikacılara güveni bugüne kadarki en düşük seviyelerde seyrediyor.CMIRS’in her 3 ayda bir düzenli olarak gerçekleştirdiği çalışmada dün ülkede ciddi bir ekonomik kriz yaşandığını ortaya koyan veriler açıklanırken, bugün de ülke demokrasisinin durumu, kurumlara güven ve memnuniyet, hükümete ve muhalefete bakışın incelendiği anket sonuçları duyuruldu.Mart 2021 döneminde 500 kişi ile telefon anketiyle yürütülen araştırmanın sonuçlarına göre KKTC demokrasisi sınıfta kalırken, ülkede yaşanabilirlik puanı iyice düştü.Araştırmada, vatandaşın ne Cumhurbaşkanına ne hükümete ne muhalefete ne de meclisteki milletvekillerine güven duyduğu ortaya çıktı.Politikacılarla ilgili bir diğer ilginç sonuç ise “Cumhurbaşkanlığı güven puanı” oldu. Bugüne kadarki hiçbir araştırmada 10 üzerinde 3 puanın altına düşmeyen cumhurbaşkanlığına güven ilk kez 2.64 puan seviyesinde hesaplandı.CMIRS’in araştırmasında Covid-19 sürecinin başarılıları ve başarısızları da soruldu. Vatandaşın bu konudaki görüşü şöyle:– Pandemi döneminin başarıları: Toplumsal dayanışma, sağlık sistemi, sağlık bakanı, sağlık örgütleri ve belediyeler.– Pandemi döneminin başarısızları: Pandemi döneminin başarısızları: devlet otoritesi, hükümet ve muhalefet.Araştırmanın ülke demokrasisinin durumu, kurumlara güven ve memnuniyet, hükümete ve muhalefete bakışın incelendiği anket sonuçları şöyle:Ülkenin yaşanabilirlik puanı 10 üzerinden 6.16 puan alırken, Aralık ayına kıyasla biraz düşüş gösterdi. Aralık 2020’de yaşanabilirlik puanı 6.32 idi.: KKTC’de demokrasinin işleyişine puan veren katılımcılar demokrasiyi sınıfa bıraktı. Buna göre Mart 2021’de katılımcıların KKTC’ye verdikleri demokrasi puanı 4.91 oldu.Vatandaşların başta Cumhurbaşkanı, hükümet, muhalefet ve meclis olmak üzere kurumlara olan güven dibe vurdu. Yargı ve polise güvenin de iyice düştüğü anketin karşılaştırmalı sonuçları tabloda gösterildi.: Vatandaşın kurumlara duyduğu memnuniyet puanlarında da düşüşler söz konusu. Mart 2021 araştırmasında saptanan memnuniyet puanları şöyle:Cumhurbaşkanlığı 2.62, Hükümet 2.14, Meclis 2.11, Polis 3.51, Yargı 3.30, Finansal kurumlar 2.67, Medya 2.59, Ombudsman 2.50, Sendikalar 2.33 puan.Katılımcılar ayrıca bu çalışmada da ülkeyle ilgili çeşitli başlıklara da 10 üzerinden puan verirken ortaya oldukça kötü bir sonuç çıktı. Bu konulardaki puanlar şöyle:Üretime dayalı istihdam olanakları 3.92, Gelir dağılımında adalet 3.50, Eğitimde kalite ve eşit erişim 4.31, Sağlıkta altyapı ve eşit erişim 4.47, Çevre korumada duyarlılık 4.44, Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yaygınlığı 4.35, Barış ve huzur ortamı 5.01, Düşünce, İfade ve hak arama özgürlüğü 4.72 puan.