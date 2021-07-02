Platanistia köyünde korkutan yangın

Limasol'a’a bağlı Avdimou'nun Platanitsia köyü bölgesinde dün gece yangın çıktığı haber verildi.

Yangına 4 hava aracı, 5 de itfaiye aracı olmak üzere havadan ve karadan müdahale edildiği ancak yangın sonucunda yabani bitki örtüsü, ekinler ve ağaçların yandığı kaydedildi.

Yangının bu kez yerleşim yerlerini tehdit etmediğini bildiren um basını, nerdeyse son bir haftadır her gün Limasol ve Baf kazasına bağlı köylerde yangın çıktığına işaret etti.

Bölgede çıkan yangınlardan ötürü İtfaiye, Orman Dairesi ve Avcılık Dairesi’nin alarm durumunda olduğunu yazan Rum basını, Rum Polisinin de bölgedeki devriyelerini artıracağını ekledi.