İzolasyon süreci testsiz 10 gün

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararları açıkladı.

Covid 19 pozitif kişi ile temas eden (okul çalışanları hariç), semptomlu kişilere önce antijen testi yapılacak ve antijenin pozitif çıkması halinde PCR testi yapılacak.

“İzolasyon süreci testsiz 10 gündür” denen Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararında, kişilerin 7’nci ile 10’uncu gün arasında kontrol amaçlı PCR testi yaptırabileceği belirtildi.

Okul ve özel eğitim merkezleri, bakımevi, huzurevi ve cezaevi çalışanları ise 7’nci ve 10’uncu günde mutlak suretle PCR negatif sonucu almaları halinde izolasyon süreleri sonlanacak.

Komite kararında “Antijen testlerinin negatif çıkmasına rağmen ciddi semptom gösteren kişiler doktor istemi ile PCR testi yaptırabileceklerdir” dendi.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan komitenin son kararlarına göre Covid-19 hastalığını geçirmiş ve 1 doz aşı yaptırmış ancak üzerinden 180 gün geçmemiş kişiler aşılı kişi olarak değerlendirilecek.

Tam aşılı temaslı kişilerin semptom takibi yaparak maskeli olarak güncel hayatlarına devam edecekleri de yinelendi.

Tam aşılı okul çalışanlarının da temaslı olması durumunda maskeli olarak güncel hayatlarına devam edeceği de açıklandı. Bu kişiler 5. gün antijen testlerini yaptıracak.

Antijen testlerinin negatif çıkmasına rağmen ciddi semptom gösteren kişiler, doktor istemi ile PCR testi yaptırabilecek.

Covid-19 pozitif kişilerle ilgili kararlar şöyle:

“İzolasyon süreci testsiz 10 gündür. Ancak kişiler 7. ile 10. gün arasında (her iki gün dahil) 1 kez olmak üzere kontrol PCR testi yaptırabilirler. Test sonucunun negatif olması durumunda izolasyon süreleri sona erer. Okul/özel eğitim merkezleri, bakımevi- huzurevi ve cezaevi çalışanları 7. ile 10. gün arasında (her iki gün dahil) kontrol PCR testlerini yaptırabilirler. Ancak bu sektör çalışanları mutlak suretle negatif PCR test sonucuna istinaden izolasyon süreleri sonlanır.”

Okulların pozitif vaka ve temas protokolü ise şöyle:

“Kişilerin belirtilen sürelerden önce semptom göstermeleri halinde, semptomun başladığı gün PCR testi yaptıracaklardır.

Pozitif çıkan okul çalışanlarının izolasyon süresi 10 gündür. Evdeki izolasyonun 7. ve 10. günleri arasında (her iki tarih dahil) kontrol PCR testi yapılabilir. Test sonucu negatif ise ev karantinası sonlandırılır. Bu kişilerin mutlak suretle negatif PCR test sonucuna istinaden izolasyon süreleri sonlanır.”