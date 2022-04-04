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Büyükoğlu “atama” ile Meclis’te

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HP’den istifa ettikten sonra UBP’ye geçen ancak milletvekilliği seçimini kaybeden Hasan Büyükoğlu, Meclis Genel Sekreterliği Örgütü, İdari Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü oldu

Büyükoğlu “atama” ile Meclis’te

Ulusal Birlik Partisi’nin geçen dönemki azınlık hükümetine dıştan destek olan Hasan Büyükoğlu, seçimi kaybetti ama bu kez “atama” ile Meclis’e görevlendirildi.
23 Ocak 2022 Genel Seçimleri’nde Ulusal Birlik Partisi’nden milletvekili adayı gösterilen ancak halktan onay almayıp kazanamayan Hasan Büyükoğlu, Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü, İdari Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü olarak atandı.
7 Ocak 2018 Genel Seçimleri’nde Halkın Partisi’nden milletvekili seçildikten sonra istifa ederek UBP-DP azınlık hükümetine dıştan bağımsız olarak destek veren Büyükoğlu 2022 seçimleri öncesinde UBP’ye katılmıştı.
Büyükoğlu’nun mecliste görevlendirilmesinin ardından “Seçimi kazanamayınca atama yöntemiyle meclise sokuldu” yorumlarının yapılmasına neden oldu.
Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü, İdari, Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürlüğü görevini 9 Kasım 2018’den beri sürdüren Nadire Bayraktaroğlu’nun görevden alınarak yerine dünden geçerli olmak üzere Hasan Büyükoğlu’nun atanmasını içeren karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
 
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