İngiltere'de Covid-19 testi pozitif çıkan herkese antikor testi yapılacak

İngiltere, vücutlarındaki antikor miktarını ölçmek için Covid-19 testi pozitif çıkan herkese antikor testi uygulaması başlatıyor. Amaç, bağışıklık sisteminin enfeksiyona verdiği tepkiyi daha iyi anlamak.

Ülkede uygulamaya konulacak ulusal izleme programında, Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) programa dahil olmak isteyen ve test sonucu pozitif çıkan herkese antikor testi yollayacak. Covid-19 testi pozitif çıkanlara iki adet parmak ucundan kan örneği alınarak uygulanan testlerden gönderilecek.

İlk test, test sonucu pozitif çıkan hastanın halihazırda antikor üretip üretmediğine bakmak için; ikinci test ise 28 gün sonra, vücudun enfeksiyona nasıl tepki gösterdiğini anlamak için yapılacak.

Hükümet, programa katılmak isteyenler için günde 8 bin kadar test gönderilebileceğini açıkladı.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu Genel Müdürü Dr. Jenny Harries, “Antikor testi programını İngiltere’de aşılama programımızın etkilerine ve Covid-19’un varyantlarına karşı bağışıklık sisteminin tepkisine dair yaşamsal veriler elde etmek için başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hükümet, antikor testlerinin aşının etkisini anlamaya yardımcı olacağını ümit ediyor. Hükümete göre, ülkede 16 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 87’si en az bir doz, yüzde 76’sı ise iki doz aşılandı.

Antikorlar bir enfeksiyona ya da aşıya tepki olarak virüsle savaşmak için bağışıklık sistemi tarafından üretiliyor. İngiltere, Covid-19 geçiren hastaların virüse karşı ürettiği antikorları araştırmayı hedefliyor.