Near East Bank’tan para piyasalarında avantajlı fiyatlarla işlem yapma olanağı

Vadeli döviz işlemleri gibi türev işlemlerle her türlü bankacılık ihtiyacına cevap veren Near East Bank, yerel ve ulusal piyasaları takip ederek, anlık döviz kurları ve parite işlemleri ile tüm iletişim kanallarını kullanarak müşterilere avantajlı fiyatlamalar sunuyor

Near East Bank, müşterilerine hayatlarına değer katan ürün ve hizmetleri sunarak sürekli gelişim hedefi doğrultusunda ilerliyor. Aynı zamanda ürün ve hizmetlerini müşterilerine en hızlı ve verimli şekilde ulaştırmak için de tüm kanallarını güçlendirmeye devam ediyor. Dijital dönüşüm sürecinde sağlam teknolojik alt yapısıyla dijital bankacılık platformlarını da sürekli bir üst seviyeye taşıyan Near East Bank, her türlü işlemin bu kanallardan yapılabilmesine ve ürünlere avantajlı şekilde erişilebilmesine olanak sunuyor.

Vadeli döviz işlemleri gibi türev işlemlerle her türlü bankacılık ihtiyacına cevap veren Near East Bank, yerel ve ulusal piyasaları takip ederek, anlık döviz kurları ve parite işlemleri ile tüm iletişim kanallarını kullanarak müşterilere avantajlı fiyatlamalar sunuyor.

Near East Bank Hazine ve Finansal Kurumlar Birimi tarafından yapılan değerlendirmeye göre son dönemde özellikle ön plana çıkan kur işlemlerine ilginin de arttığı gözlemlenmekte.

“Hızlı hizmet ve avantajlı fiyatlarımızla her geçen gün döviz işlem hacimlerimizi artırarak hem mevcut hem de yeni müşterilerimizden daha fazla talep görmekteyiz.”

Near East Bank Hazine ve Finansal Kurumlar Birim Müdürü Celal Trahonlu konu hakkında şunları dile getirdi;

“Vadeli döviz işlemleri, döviz alım-satım ve benzeri her türlü bankacılık ihtiyacına göre ve müşterilerimizin talepleri doğrultusunda onlara uygun olan türev ürününün tanıtımını yapıp işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimize karar vermelerinde yardımcı olmak adına ekonomik piyasalarla ilgili başlıca gelişmeleri de mutlaka paylaşıyoruz.

Müşterilerimiz, tüm döviz işlemlerini şubelerimizden, internet bankacılığımızında veya doğrudan Hazine ve Finansal Kurumlar Birimimize ulaşarak fiyatlama alıp işlemlerini kolayca gerçekleştirmektedirler. İşlemlerimizi gerçekleştirirken müşterilerimizin her türlü hassasiyetini dikkate alarak, en iyi ve en hızlı fiyatlamalarla hizmet vermekteyiz.

Döviz alım satım işlemlerini USD, EUR, GBP ile birlikte toplamda 8 farklı para biriminde gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca kıymetli madenlerden Altın ve Gümüş alım satım işlemleri de yapıyoruz.

Hızlı hizmet ve avantajlı fiyatlarımızla her geçen gün döviz işlem hacimlerimizi artırarak hem mevcut hem de yeni müşterilerimizden daha fazla talep görmekteyiz” Lha