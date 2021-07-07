Her yerden vaka çıkıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan test sayısı 12.746 olup, 84'ü yerel 97 pozitif vakaya rastlanırken, 55 kişi ise taburcu edildi. Pozitif vakalardan 1 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 84 kişi ise yerel vakadır. Yerel vakaların 19 kişi Lefkoşa, 40 kişi Girne, 12 kişi Gazimağusa, 9 kişi Güzelyurt, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa - Minareliköy-1/ Haspolat-3 / Gönyeli-3 / Taşkınköy-5 / Marmara-1/ Hamitköy-2 / Göçmenköy-1/ Metehan-1/ Lefkoşa Merkez-1 K.kaymaklı-1

Girne - Girne Merkez-23 / Lapta-1/ Bahçeliköy-1 / Çatalköy-2 / Alsancak-2 / Zeytinlik-2/ Ozanköy-3 / Dikmen-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Tepebaşı-1 / Edremit-1/ Çamlıbel-1/ Beylerbeyi-1

Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-2 / Karakol-1/ Tuzla-1/ İnönü-1 / Yeniboğaziçi-1/ Anadolu Bölgesi-1/ Maraş-1/ Türkmenköy-1 / Baykal-1/ Çanakkale-2

Güzelyurt - Güzelyurt Merkez-3 / Aşağı Bostancı-2 / Yukarı Bostancı-1/ Bostancı-1/ Akçay-2

Lefke - Yeşilyurt-2 / Yedidalga-2

7 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.746

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 97

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12

Yerel Vaka Sayısı: 84

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 55

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.541. 274

Toplam Vaka Sayısı: 8601

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7921

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 641

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 545

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 44

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2682

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 319

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 237

Kal Genel tablo Takip Edilen

Toplam Bileklik Sayısı: 2777

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 21.342