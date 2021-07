"Olabildiğince güçlü ve kendi ayakları üzerinde duran KKTC için çalışıyoruz"

KKTC’nin olabildiğince güçlü ve kendi ayakları üzerinde duran, üreten bir Kıbrıs olarak inşa edilmesi için var güçlerince çalıştıklarına söyleyen Oktay, ulaşım, sağlık, covid 19’la mücadele, hastanenin inşası ve gerekli tüm alanlarda gençlik ve spor alanları, sanayi altyapısının oluşturulması çerçevesinde, ana yollar, köy yolları havalimanının faaliyete geçirilmesi, iyileştirilmesi çalışmaları, tüm bu alanlar yanında tarım alanında ki çalışmaların devam edeceğine işaret etti

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Bizim eşit iki egemen devlet temelindeki Kıbrıs inancımız, düşüncemiz bu konuda KKTC hükümeti ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la birlik ve beraberlik içinde olmamız buradan dünyaya verdiğimiz en net mesajdır” dedi.

Rum ve Yunan ikilisinin Kıbrıs Türkünü azınlığa dönüştürmek istemeye çalışan zihniyetine ve çarpık önerilerine tam destek veren ve Kıbrıs Türkünün kendi hakkı ve zaten var olan egemen devletini tanımamakta ısrar eden çarpık açıklamalar karşısında duruşlarının net olduğunu vurgulayan Fuat Oktay, bu duruşlarının hiçbir zaman değişmeyeceğini kaydetti.

Kıbrıs Türklerinin adanın asli unsuru, aslı olduğuna işaret eden Oktay, dolayısıyla burayı işgal edenlerin de bunu bir gün göreceklerini söyledi.

Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başbakanlık’ta bir araya geldi.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakanlıkta yaptığı konuşmada, şahsı ve heyeti adına misafirperverliğinden ötürü Başbakan Saner’e teşekkür ederek, 2 günlük bir çalışma ziyareti için KKTC’ye geldiklerine işaret etti.

Çalışma ziyaretlerinin iki amacı bulunduğunu, bunlardan birincisinin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesiyle KKTC’ye gelecek TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti öncesinde bir hazırlık yapmak olduğunu aktaran Oktay, ikinci amacın ise, fiilen devam eden projeleri yakından yerinde incelemek, istişarede bulunmak, çalışmalarda hangi aşamaya gelindiğini, bundan sonra yapılacakları tespit etmek olduğunu kaydetti.

KKTC’ye gelişinin ardından yapımı devam eden çevre yolunda incelemelerde bulunduğunu belirten Oktay, her zaman olduğu gibi başta TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türk milletinin selamlarını getirdiklerini kaydetti.

Bu vesileyle yaklaşan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlayan Oktay, 20 Temmuz’un önemine işaret ederek, 20 Temmuz’un KKTC’li kardeşlerinin, Kıbrıs Türkünün özgürlüğüne kavuştuğu gün olduğunu vurguladı.

20 TEMMUZ, RUM YUNAN İKİLİSİNİN OYUNUNA SON VERİLEN TARİH

Oktay, 20 Temmuz 1974’ün adada 400-500 yıllık geçmişi olan, adanın asıl sahibi olan Kıbrıs Türkü’nü azınlık haline getirmeye çalışan ve bütün haklarını elinden gasp etmeye çalışan işgalci EOKA zihniyeti, Enosis hayalleriyle yaşayan, Rum-Yunan ikilisinin oyununa son verildiği tarih olduğun söyledi.

Şimdi işgalcilerin farklı bir şekilde gerçekleri çarpıttığını vurgulayan Oktay, Rumların gerçekleri farklı gösterme çabalarıyla meşgul olduklarını, ancak hiçbir zaman muvaffak olamayacaklarına dikkat çekti.

Kıbrıs Türklerinin adanın asli unsuru, aslı olduğuna vurgu yapan Oktay, dolayısıyla burayı işgal edenlerin de bunu bir gün göreceklerini söyledi.

“BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE OLMAMIZ BURADAN DÜNYAYA VERDİĞİMİZ EN NET MESAJDIR”

Oktay şöyle devam etti:

“Dolayısıyla bizim eşit iki egemen devlet temelindeki Kıbrıs inancımız, düşüncemiz bu konuda da hem fikir oluyor olmamız KKTC hükümeti olarak sizlerle ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la birlik ve beraberlik içinde olmamız buradan dünyaya verdiğimiz en net mesajdır. Bazı yerlerden çarpık açıklamaları duyuyoruz, 5 artı BM görüşmelerinde de biz bunu yaşadık, hem bir taraftan gözlemci olmak istedik, diğer taraftan da Rum ve Yunan ikilisinin aynen Kıbrıs Türkünü azınlığa dönüştürmek istemeye çalışan zihniyetine ve çarpık önerilerine tam destek veren ve Kıbrıs Türkünün kendi hakkı ve zaten var olan egemen devletini tanımamakta ısrar eden çarpık açıklamaları olsa bile bizim duruşumuz nettir ve bu duruşumuz hiçbir zaman değişmeyecektir. Bu vesileyle şimdiden barış ve özgürlük bayramınız kutlu olsun.”

KKTC’de yaptıkları ciddi çalışmaları bulunduğuna işaret eden Oktay, bu çalışmalar çerçevesinde egemen eşit iki devletin anlamının, artık iki devletin birbiriyle konuşması anlamına geldiğini, gelecekte nasıl yaşayacaklarını, nasıl birliktelik oluşturacaklarını, iki eşit egemen devletin bir masanın başına oturarak tartışması ve sonuca ulaştırması gerektiğini vurguladı.

KKTC’nin olabildiğince güçlü ve kendi ayakları üzerinde duran, üreten bir Kıbrıs olarak inşa edilmesi için güçlerince çalıştıklarına dikkat çeken Fuat Oktay, ulaşım, sağlık, covid 19’la mücadele, hastanenin inşası ve gerekli tüm alanlarda gençli ve spor alanları, sanayi altyapısının oluşturulması çerçevesinde, ana yollar, köy yolları havalimanının faaliyete geçirilmesi, iyileştirilmesi çalışmaları, tüm bu alanlar yanında tarım alanında ki çalışmaların devam edeceğine işaret etti.

Beraberindeki heyette Dijital Dönüşüm Ofisi başkanının da bulunduğuna dikkat çeken Oktay, bu konuda imzalanan projeyi anımsatarak, bununla Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin djital alandaki tecrübelerinden faydalanmasının sağlanacağını kaydetti.

Türkiye’nin bu konuda çok ciddi bir tecrübesi bulunduğuna işaret eden Fuat Oktay, pandemi sürecinde kamunun hiçbir işinin aksamadığını, oradaki bütün tecrübenin bütün hızıyla KKTC’ye getirilmek istendiğini, hem veri merkezinin inşaatının fiilen başlatılacağını, verilerin KKTC’de toplanmasının arzuları olduğunu, aynı zamanda e-devletin ve dijital Kıbrıs’ın inşasıyla ciddi bir yol kat edildiğini, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinde de onların fiilen hizmete alınışını gerçekleştireceklerini vurguladı.

SON 7 AYDA 2 MİLYAR ÜZERİNDE KAYNAK…

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çalışmaların uyum içinde sürmesi temennisinde bulunarak, son 7 ay içerisinde 2 milyarın üzerinde bir kaynak aktardıklarını kaydetti.

TC’nin KKTC’de çok yoğun bir proje çalışması bulunduğuna dikkat çeken Oktay, her alanda inşa etmeye çalışılan projeler bulunduğunu kaydetti.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KONUSUNDA MECLİS’TEKİ ÇALIŞMALARIN BİR AN ÖNCE TAMAMLANMASI GEREK

Özellikle üreten bir Kıbrıs’ın oluşturulması için KKTC Meclis’inin buna katkı vermesi gerektiğine dikkat çeken Oktay, organize sanayi bölgeleri konusunda Türkiye’nin tüm dünyada bir marka olduğunu, Türkiye’nin bu tecrübesini Kıbrıs’a yansıtmakla ilgili istekli olduğunu her fırsatta aktardıklarını, bu konudaki tüm teknik çalışmaların hazır olduğunu ancak bunun için Meclisteki çalışmaların bir an önce tamamlanması gerektiğine işaret etti.

Oktay konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Meclisteki her bir üyeye ama aynı zamanda Kıbrıs Türkü her bir kardeşime Kıbrıs’ın gelişmesi, ayakları üzerinde duracak üreten bir Kıbrıs’ın oluşturulması, inşa edilmesi, daha güçlü egemen, eşit bir devletin inşa edilmesiyle alakalı bu yasama çalışmasını bir an önce tamamlanmasını arzu ettiğimizi belirtmek isterim.”