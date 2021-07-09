Hangi aktivitelerin girişlerinde test istenecek

Açıklamaya göre, girişlerde aşılı kişilerden son 7 gün içinde yapılmış negatif PCR/Antijen testi, aşısız kişilerden ise son 72 saat içinde yapılmış negatif antijen testi istenecek aktiviteler şöyle;
“Otel/casino;
Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin kapalı alanları;
Bar ve Clublar;
Kahvehanelerin, kıraathanelerin, kafeteryaların ve lokallerin kapalı alanları;
İnternet kafeler;
Bet ofisler;
Gece Klübleri;
Profesyonel sanatçıların tiyatro/konser/sergi gösterileri;
Sinema salonları;
Kapalı ve açık spor salonları;
Yüzme havuzları;
Boks, güreş ve yakın dövüş spor müsabakaları;
Açık alanlarda yapılacak müsabakalar;
Kapalı spor salonları (fitness, bireysel);
Lunapark, tombala vb. Etkinlikler;
İbadethaneler”