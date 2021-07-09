Hangi aktivitelerin girişlerinde test istenecek

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda, girişlerde PCR/Antijen testi istenecek aktiviteleri açıkladı.

Açıklamaya göre, girişlerde aşılı kişilerden son 7 gün içinde yapılmış negatif PCR/Antijen testi, aşısız kişilerden ise son 72 saat içinde yapılmış negatif antijen testi istenecek aktiviteler şöyle;

“Otel/casino;

Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin kapalı alanları;

Bar ve Clublar;

Kahvehanelerin, kıraathanelerin, kafeteryaların ve lokallerin kapalı alanları;

İnternet kafeler;

Bet ofisler;

Gece Klübleri;

Profesyonel sanatçıların tiyatro/konser/sergi gösterileri;

Sinema salonları;

Kapalı ve açık spor salonları;

Yüzme havuzları;

Boks, güreş ve yakın dövüş spor müsabakaları;

Açık alanlarda yapılacak müsabakalar;

Kapalı spor salonları (fitness, bireysel);

Lunapark, tombala vb. Etkinlikler;

İbadethaneler”