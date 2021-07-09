İngiltere tarihinde bir ilk

İngiltere tarihinde ilk kez halk, Kraliçe 2. Elizabeth’in yaşadığı Buckingham Sarayı’nın bahçelerinde özgürce dolaşma fırsatı buldu. Bugün başlayan uygulamayla İngilizler, Buckingham Sarayı’nın bahçelerinde piknik yaptı, doyasıyla fotoğraf çekti

İngiltere’de Cuma gününden itibaren ziyaretçiler, ilk kez Kraliçe Elizabeth'in Londra'daki evinin bahçelerinde refakatçisiz dolaşabilme imkanına sahip oldu. YÜZYILLARDIR HÜKÜMDARIN RESMİ KONUTU Yüzyıllardır Birleşik Krallık hükümdarının resmi konutu olarak kabul edilen Buckingham Sarayı'nın inşasına 1703 yılında başlandı, iki yıl sonra ise kullanıma açıldı.

39 dönümden oluşan bahçe ise saraya 1820'de dahil edildi. Ancak, günümüze kadar Buckingham Sarayı’na, kraliyet tarafından yetkilendirilmeyen rehberlerin eşlik etmediği ziyaretçiler kabul edilmedi.

